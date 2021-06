Per la Francia e per Emmanuel Macron è un test elettorale importante in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno.

Si vota per le elezioni amministrative, Regionali e Dipartimentali, consultazioni che sono ritenute cruciali sia per il capo dell’Eliseo, in calo di consensi, che per il Rassemblement National di Marine Le Pen, che secondo alcuni sondaggi sarebbe in testa in varie Regioni. In una, Provenza-Alpi- Costa Azzurra, la Le Pen potrebbe addirittura vincere al primo turno. LaRépublique en Marche (LREM), il partito di Macron, alleato al Movimento Democratico e all’Unione dei Democratici Indipendenti, punta al secondo turno sia in Bretagna sia nella Loira.

Come hanno fatto notare diversi analisti, dalla metà degli anni Ottanta, la sinistra ha gradualmente conquistato quasi tutte le regioni fino al 2010. Alle ultime regionali del 2015, la tendenza si è però invertita e la destra ha vinto in sette regioni su dodici.

Per cosa si vota

Oltre ai presidenti delle 12 regioni, saranno eletti i consiglieri regionali e dipartimentali che rimarranno in carica per i prossimi sei anni. I primi vengono scelti con un sistema elettorale misto tra voto maggioritario e proporzionale, i consiglieri sono invece eletti con voto maggioritario a due turni e in un binomio obbligatorio uomo-donna.

Ago della bilancia il tasso di partecipazione. A mezzogiorno aveva votato il 12,22 per cento, contro il 16,27 per cento registrato nelle passate elezioni. Il secondo turno è previsto per il 27 giugno.