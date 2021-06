La questione è ancora sul tavolo, ma sembra proprio che la fine dello stato d'emergenza slitterà in avanti di un altro quadrimestre: prevista per la fine di luglio, si concluderebbe, in caso di proproga, il 22 dicembre.

L'idea, da parte di Draghi, sarebbe evitare un'altra inversione a U come quella compiuta lo scorso autunno: quando, nell'arco di poche settimane, l'ottimismo estivo che aveva convinto buona parte della nazione (esecutivo incluso) d'essere ormai fuori dalla pandemia fu soppiantato dall'aumento esponenziale dei contagi che portò l'Italia e il resto d'Europa in una seconda e più violenta ondata.

Stavolta, peraltro, c'è pure una campagna vaccinale da mettere nel conto: l'andamento delle immunizzazione è tuttora incoraggiante, ma con lo stop ad Astrazeneca per gli under 60, un qualche rallentamento nella tabella di marcia sarà pressoché inevitabile.

Sul punto, però, non tutto l'esecutivo sembra essere d'accordo: Matteo Salvini fino a ieri pareva irremovibile circa il fatto "che le condizioni per trascinare lo stato d'emergenza non esistono". "Semmai - ha detto il leader del Carroccio - bisogna spingere quanto più possibile sull'acceleratore per un ritorno alla normalità". Ma durante l'incontro col Premier sembra che la sua posizione si sia parecchio ammorbidita: come contropartita, Salvini riferisce di aver chiesto la fine dell'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto, sul qual punto in realtà il consenso è abbastanza trasversale, con l'esecutivo che avrebbe già individuato la metà di luglio come possibile data.

Se le varie divergenze fossero ricomposte - e Salvini non è l'unico a storcere il naso in proposito, a destra - lo stato d'emergenza finirebbe quasi certamente per protrarsi almeno fino al prossimo Natale.

Cos'è e cosa implica lo stato d'emergenza