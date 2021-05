È un sollievo sapere che i vaccini AstraZeneca e Pfizer siano altamente efficaci contro la variante indiana, molto trasmissibile e ormai diffusa nel Regno Unito. Gli studi sottolineano comunque che sono necessarie le due dosi per la protezione, quindi il governo britannico sta intensificando la somministrazione delle seconde dosi. Lo ha sottolineato Matt Hancock, Segretario alla sanità del Regno Unito: "Dai nuovi dati rilevati si nota che il vaccino diventa molto efficace dopo la seconda dose. Ciò vuole dire che bisogna fare il richiamo il prima possibile. Questo è uno sforzo di squadra. L'intera nazione è la squadra e possiamo uscirne tutti solo andando a farci vaccinare con la prima e la seconda dose".

Francia in allerta

Dall'altra parte della Manica anche la Francia sta rapidamente monitorando il suo programma di vaccinazione man mano che emergono nuove varianti. Ai residenti di Bordeaux viene data la priorità. Qui ci si preoccupa della variante britannica. Con un occhio alla situazione nel Regno Unito, i ministri francesi prendono in considerazione restrizioni più severe per il coronavirus riguardo ai turisti britannici che potrebbero venire. "L'arrivo della variante indiana e l'aumento dei casi correlati nel Regno Unito rappresentano un problema e quindi siamo molto vigili con le autorità britanniche. Non sarà un trattamento da lista rossa ma un trattamento intermedio": ha chiarito il ministro degli esteri francese Jean-Yves Le Drian.

LA GERMANIA CHIUDE LE FRONTIERE AI BRITANNICI

La Germania ha già catalogato il Regno Unito come area nuovamente sensibile per le varianti. Dalla mezzanotte di domenica 23 maggio, chi giunge in Germania dalla Gran Bretagna e dall'Irlanda del Nord può entrare nel paese solo se è cittadino o residente tedesco.

La Spagna apre le porte ai britannici

La Spagna invece non applica limitazioni, i cittadini britannici possono venire in Spagna senza restrizioni. Sebbene il Regno Unito abbia la Spagna nella lista gialla, cioè non raccomandi i suoi connazionali di andare nella penisola iberica, gli inglesi restano i benvenuti sulle coste spagnole.