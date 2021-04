India travolta dall'ondata Covid: mano tesa dell'Unione europea

In India l’epidemia di Covid-19 non trova argine: è record mondiale di casi per il secondo giorno consecutivo, 332.730 nuovi contagi in 24 ore.

Il sistema sanitario del Paese è sotto pressione. Negli ospedali mancano sia il personale sanitario che i ventilatori necessari a far fronte all'aumento di ricoveri in intensiva.

Nella capitale Nuova Delhi i pazienti sono costretti a condividere le bombole di ossigeno e ad attendere fuori dalle strutture sovraffollate.

Arvind Kejriwal, primo ministro di Delhi, definisce la portata dell'emergenza nella megalopoli indiana: "Negli ultimi giorni, c'è una grave carenza di ossigeno a Delhi: abbiamo bisogno di 700 tonnellate metriche di ossigeno al giorno e ce ne sono state assegnate 480 dal governo centrale".

In un tweet della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si legge che l'Unione europea sta mettendo insieme le risorse per rispondere rapidamente alla richiesta di assistenza dell'India attraverso il meccanismo di protezione civile.

Sempre sui social, il capo dell'ufficio stampa del governo federale tedesco Steffen Seibert riporta le parole di solidarietà della Cancelliera Angela Merkel: "La lotta contro la pandemia è la nostra lotta comune - scrive - La Germania è solidale con l'India e sta preparando con urgenza una missione di sostegno".

La difficile congiuntura, legata all'aumento dei contagi, ha convinto la Francia a imporre una quarantena di 10 giorni per i viaggiatori che arrivano dall'India nei prossimi giorni. Una misura estesa ai passeggeri dei voli da Argentina, Cile e Sud Africa. Parigi ha anche posto il veto a tutti i voli dal Brasile per evitare la variante del virus, riscontrata nel Paese.

"Quando i passeggeri arrivano, sono tutti muniti di test Covid, sono andato ad assicurarmene io stesso - dice Jean Castex, primo ministro francese - I passeggeri sono poi sottoposti a ordine di quarantena prefettizio, misura sulla quale vigileranno tutte le prefetture della Francia, chiamate ai controlli sulla sua efficacia. Così vengono prese tutte le precauzioni".

Intanto, un primo caso di variante indiana del coronavirus è stato scoperto in Svizzera: si tratta di un passeggero in transito in un aeroporto elvetico da un paese europeo, indica l’Ufficio federale della sanità pubblica su twitter.La valutazione sull’inserimento dell’India nella lista dei Paesi a rischio è in corso, precisa l’UFSP.