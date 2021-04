Australia e Nuova Zelanda riaprono i voli senza quarantena

Australia e Nuova Zelanda aboliscono l'obblico di quaratena per le persone in viaggio tra i due paesi, e per molte famiglie diventa possibile tornare a vedersi dopo i divieti imposti all'inizio della pandemia. Per i viaggiatori si tratta di un cambiamento tanto atteso quanto gradito.

"È eccitante, sono 16 mesi che non vedo nessun membro della mia famiglia, sono molto eccitata", dice una donna ."Provo emozioni miste, sono felice e triste, ma non vedo l'ora di incontrare i bambini e conoscere i nuovi nati in questo periodo", aggiunge una ragazza. "È fantastico, dopo molto tempo, non vedo l'ora di incontrare la nostra nipotina di 10 mesi".

Le nuove regole mantengono tuttavia l'obbligo di indossare le mascherine a bordo degli aerei ma non sono previsti test o prove di vaccinazione. I passeggeri dovranno passare per una "zona verde" lontano dagli altri viaggiatori e dovranno accettare di essere tracciabili tramite un'applicazione digitale.