Vaccini a tappeto e limiti negli spostamenti in tutta Europa

La pasqua non ha fermato i centri di vaccinazione che operano quasi in tutta Europa ad un ritmo particolarmente elevato. Le immagini di Sarcelles, a nord di Parigi, sono una buona testimonianza dello sforzo francese di estendere a tutti il vaccino. Migliaia di francesi hanno trascorso le vacanze in fila per le iniezioni nei velodromi e in altri siti mentre il paese sconta gli effetti negativi di una nuova pesante ondata di casi di Covid-19 che hanno obbligato il presidente Macron a riformulare un pur blando lockdown in tutto il paese.

Le ansie da vaccinazione

"Le persone che possono essere vaccinate sono sempre molto liete di prendere un appuntamento, il problema è con le persone non ancora raggiunte dal provvedimento della vaccinazione e che hanno fretta, capisco che vogliono tornare a una vita normale. Spieghiamo che il loro turno arriverà ma al momento siamo ancora concentrati su persone ad alto rischio e purtroppo non siamo in grado di vaccinare tutti con le dosi che ci vengono distribuite": ha spiegato la dottoressa addetta alle vaccinazioni Majida El Mokhtari al velodromo di Sarcelles.

La scelta del vaccino

C'è voglia di farsi vaccinare ma dipende anche dal prodotto proposto. La sfiducia in AstraZeneca ha significato oltre 500 dosi inutilizzate a Calais nel fine settimana, nonostante le raccomandazioni dell'OMS e dell'agenzia europea per i vaccini. Anche la Germania accelera nel programma di vaccinazione. Gli anziani nella città di Colonia si sono messi in coda davanti ai centri vaccinali dove si usa anche AstraZeneca che viene però offerto agli ultrasessantenni secondo le raccomandazioni fatte dalle autorità sanitarie tedesche. Nella popolazione più giovane si sono registrati casi di trombosi e così si preferiscono gli ultrasessantenni.

Attenzione anche in Portogallo

Altrove in Europa si rafforzano i blocchi e le restrizioni volte a rallentare la diffusione del virus. Il Portogallo ha modificato le disposizioni per chi attraversa la frontiera con la Spagna. La quarantena è stata estesa a tutti e sarà in vigore per altri 11 giorni invece di essere revocata. Sono esentati solo i camionisti addetti al trasporto merci, i veicoli di emergenza e i lavoratori frontalieri stagionali.

La Grecia applica restrizioni nei voli

Nel frattempo la Grecia ha esteso le restrizioni sui voli nazionali fino al 12 aprile e sui voli internazionali fino al 19 aprile poiché il numero di nuovi contagi continua ad aumentare.