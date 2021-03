Londra: risorge lo storico pub "Carlton Tavern"

Un pub leggendario, risorto dalle sue ceneri e dalle sue macerie, pronto a riaprire, il 12 aprile.

Una bella storia, a dimostrazione che non esiste solo il profitto, ma anche un po' di romanticismo.

Sono passati sei anni da quando lo storico pub "Carlton Tavern" di Kilburn, nel nord-ovest di Londra, è stato raso al suolo, illegamente, senza le necessarie autorizzazioni.

Una storia di 100 anni da salvare

100 anni di storia ridotti in macerie, demolito due giorni prima che il pub venisse classificato come edificio storico da proteggere.

Ora, dopo anni di proteste, petizioni dei residenti del quartiere e ordinanze del Westminster City Council, il "Carlton Tavern" è stato ricostruito. E riapre, il 12 aprile.

Il "Carlton Tavern" è pronto a riaprire. Euronews

"Non potevamo arrenderci"

Poly Robertson è un'attivista del comitato per la ricostruzione del "Carlton Tavern":

"Ho provato indignazione e incredulità, pensando che qualcuno l'8 aprile 2015 abbia potuto presentarsi con dei bulldozer senza alcun permesso e demolire la proprietà di qualcun altro: non potevamo farla passare liscia. Io personalmente non mi sono mai arresa!"

"Non ci siamo mai arresi!" Euronews

Il Consiglio comunale di Londra ha ordinato agli immobiliaristi e ai costruttori che lo fecero demolire di ricostruire il pub, mattone per mattone.

I lavori sono cominciati nel 2017, recuperando il materiale distrutto e mantenendo alcune delle caratteristiche originali del pub. Ci sono persino le coppe dei tornei di freccette...

"Ce l'abbiamo fatta!"

Rob Cope è da sempre un frequentatore assiduo del "Carlton Tavern":

"Ho pensato che fosse un ologramma o qualcosa del genere, ma non qualcosa di reale... E ora che sono stato dentro posso dire che è semplicemente incredibile, è meraviglioso! È di nuovo il nostro pub. È bellissimo avercela fatta!"

"Il nostro vecchio pub è tornato!" Euronews

Niente speculazione edilizia, stavolta

Spiega il reporter di Euronews, Luke Hanrahan, inviato a Londra:

"Il Carlton Tavern era uno dei pochi edifici in questa zona di Londra che era sopravvissuto alla speculazione edilizia. Alcuni immobiliaristi avevano deciso di demolirlo perché volevano trasformarlo in dieci appartamenti di lusso. Ma la comunità del quartiere si è ribellata. Con successo. L'unica cosa che manca, per ora, è la birra... Ma arriverà!"

Luke Hanrahan all'interno del pub. Euronews

"Siamo il pub più famoso del Regno Unito!"

Tom Rees è uno dei proprietari attuali del "CarltonTavern":

"Non era nostra intenzione trasformare il pub in un un'attrazione turistica, ma ci sono tante persone che passano di qui e fanno le foto... E penso sia bello che la gente sia interessata alla nostra storia".

Tom e Ben sono amici e soci in affari. Ora riaprono il "Carlton Tavern" e sperano che possano tornare vecchi e nuovi clienti.

Spiega Ben Martin, l'altro co-proprietario:

"Stavamo scherzando prima, dicendo che siamo il pub più famoso del Regno Unito, in questo momento, ma forse lo siamo veramente! Speravamo in un po' di attenzione dalla stampa e dal pubblico, ma non avremmo mai immaginato un cosa cosi".

Una cosa cosi è semplicemente bellissima.