ONG italiana aiuta migranti a raggiungere frontiere italiane

In una Roma in pieno confinamento, e secondo alcuni in non completa legalità, un'organizzazione romana aiuta i migranti a prendere un treno e andare al nord per cercare di raggiungere altri paesi d'Europa. Una scelta che forse non piacerà ai vicini europei, francesi e svizzeri su tutti, ma un attivista spiega il perché di quella che lui considera una scelta umanitaria:

Attivista Baobab Experience: "Ogni giorno abbiamo dai 5 ai 20 migranti ogni giorno che chiedono aiuto per raggiungere altri paesi. Credo che le autorità siano felici che la gente da qui se ne vada".

Il rischio è ovviamente che questi migranti, in condizioni illegali, vengano respinti alle varie frontiere, ma nel caos dell'Italia in piena pandemia, per ora nessuno sembra in grado di controllare.