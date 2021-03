Una notte, i corpi senza vita di quattro migranti - uccisi dalla fame e dal freddo - vengono ritrovati al confine tra Italia e Slovenia. Il Comune decide di organizzare a proprie spese i funerali, a cui partecipa quasi tutta la popolazione. Vengono sepolti a pochi passi dagli eroi partigiani.

Si tratta di una vicenda realmente accaduta. Non appartiene però alla cronaca quanto alla storia, dato che è avvenuta nel 1973.

Quanto successo allora, sarebbe oggi forse impensabile a Trieste e dintorni - terra di frontiera, segnata dagli esodi, e luogo di passaggio lungo la rotta balcanica.

Siamo stati a Sant’Antonio in Bosco, paese poco distante dal confine e popolato principalmente dalla minoranza slovena, per capire cosa è cambiato negli ultimi 50 anni.

Le bare portate a spalla dal paesino commosso

La storia dei quattro migranti morti di stenti risale alla notte tra il 12 e il 13 ottobre del '73. Come raccontano le cronache del tempo, i giovani - provenienti dal Mali - morirono di freddo e di fame una volta attraversata la frontiera tra Italia e Jugoslavia. Un confine pattugliato capillarmente da soldati pronti a sparare.

A quel tempo, a cercare fortuna nel nostro Paese erano soprattutto persone in fuga dalla repubblica socialista. Gente che quindi condivideva una cultura e una lingua molto simili a quelle degli abitanti locali.

L’arrivo di quattro persone di pelle scura fu una novità sconvolgente per il paesino, e la loro morte generò una tale commozione che il Comune decise di organizzare a proprie spese i funerali.

Una grande folla vi prese parte e, come da usanza locale, le bare furono trasportate ognuna da quattro giovani, affiancati da alcune ragazze vestite di bianco che tenevano candele e mazzi di fiori. Era presente anche il fratello di uno dei defunti, che pregò secondo il rito islamico.

Il ricordo è ancora vivido nella mente di coloro che al tempo avevano più o meno l’età dei quattro migranti e che oggi abitano ancora a Sant’Antonio in Bosco, come Jasna Petaros.

“Fare un confronto tra la qualità di vita che avevamo noi qua e – racconta - pensare a queste persone che si sono messe in un'avventura incredibile, rischiando la vita, per me era una cosa sconvolgente. Ero andata a cercare sulla cartina geografica per capire il percorso che hanno fatto”.

I loro corpi furono seppelliti nel cimitero del paese, dove si trova anche il monumento a 43 caduti della Resistenza partigiana contro il nazifascismo. Ogni anno un comitato locale commemora l’anniversario della loro morte e sulle loro tombe non mancano mai fiori freschi.

Monumento ai caduti della Resistenza nel cimitero di Sant'Antonio in Bosco, a pochi passi dal luogo dove riposano i quattro migranti Simone Modugno

Il 1973 era l’anno della grande crisi energetica, che causò un rallentamento delle economie occidentali. Di conseguenza, i paesi diventati meta principale per i migranti (Germania, Francia e Inghilterra) decisero di limitarne gli ingressi.

Le persone provenienti dall’Africa e dall’Asia, spesso appartenenti alla fascia più istruita e ricca della popolazione, si trovarono a dover cambiare destinazione e si diressero verso altri stati europei, tra cui l’Italia.

Erano però flussi migratori esigui, quasi mai visibili alla luce del giorno.

“Quelli che venivano qui lo facevano di notte, non li incontravi. Era una cosa sporadica. Adesso il numero è aumentato, e di conseguenza si vedono anche di giorno”, riferisce Albina Auer, un’altra abitante del paese.

Dalla solidarietà socialista alla paura

Da allora è cambiata anche la sensibilità di chi abita sul confine.

“Oggigiorno la gente ha un po' di paura. Anzi, fastidio è la parola giusta”, dice Emil Pettirosso.

Un fastidio generato, a loro dire, dalla vista dei vestiti e degli zaini abbandonati dai migranti nei boschi una volta superato il confine, assieme alla presenza costante della polizia e dei militari che pattugliano l’area.

I veri motivi, però, andrebbero ricercati altrove, indica Roberta Altin, professoressa di Antropologia e coordinatrice del Centro Interdipartimentale su Migrazioni e Cooperazione Internazionale allo Sviluppo Sostenibile dell’Università degli Studi di Trieste.

Secondo Altin, se negli anni Settanta la minoranza slovena era incline alla tolleranza perché lei stessa vittima di discriminazioni, oggi chi popola quell’area di confine sente di dover difendere dagli stranieri i privilegi acquisiti nel tempo.

“La differenza che viene percepita incolmabile dal punto di vista culturale – spiega -, in realtà è una paura di concorrenza su un mercato del lavoro in crisi. Mi sembra che la minoranza slovena sia diventata molto simile a tutti gli italiani, mentre prima aveva un'impostazione di retaggio socialista e quindi di solidarietà”.

Sant'Antonio in Bosco visto tra gli alberi del cimitero Simone Modugno

Assieme all’opinione pubblica, a cambiare è stata anche la gestione da parte dell’Italia degli arrivi di migranti lungo il confine orientale.

Come riporta il dossier “I migranti senza diritti nel cuore d’Europa” della rete RiVolti ai Balcani, dal primo gennaio al 15 novembre 2020 l’Italia ha riammesso in Slovenia 1240 persone, a loro volta respinte a catena fino alla Bosnia ed Erzegovina. Una pratica che, secondo il Viminale, trovava la sua giustificazione sulla base di un Accordo bilaterale tra Italia e Slovenia del 1996, fino a quando il 18 gennaio scorso il Tribunale di Roma non l’ha dichiarata illegittima.

“In questo momento le riammissioni non vengono più effettuate e siamo in attesa di indicazioni da parte degli organi centrali”, spiega il Prefetto di Trieste, Valerio Valenti.

La storia non si ripete

A quasi 50 anni dalla morte dei quattro giovani africani, durante un altro inverno freddo, nel novembre scorso un altro gruppo di migranti ha tentato di attraversare il confine tra Italia e Slovenia.

Sono ancora in vita, ma raccontano ad Euronews di aver subito un respingimento oltre frontiera da parte delle autorità italiane.

I respingimenti (pushback, in inglese) sono contrari al diritto italiano, europeo e internazionale quando coinvolgono richiedenti asilo e chiunque faccia domanda di protezione. Ogni Stato UE è obbligato a considerare la domanda, processarla e fornire una risposta in tempi ragionevoli. Nel frattempo, il migrante ha il diritto di soggiornare sul territorio nazionale.

In quel gruppo di migranti ricacciati in Slovenia nel novembre 2020 c'era anche Aqil, giovane nato nel ’96 in Pakistan e fuggito dalle persecuzioni dei talebani.

“Dalla Slovenia siamo tornati nuovamente in Italia", racconta a Euronews. "Il 22 dicembre siamo riusciti ad attraversare il confine. Siamo stati tutta la notte in stazione e il giorno dopo abbiamo fatto richiesta d’asilo”.

Anche Juma, 26 anni, è partito dal Pakistan. Ha viaggiato per circa sei anni, venendo respinto più volte da vari Paesi lungo la rotta balcanica.

Quando ha varcato il confine tra Italia e Slovenia non mangiava da cinque giorni. Ormai pensava di avercela fatta e di essersi lasciato il peggio alle spalle, invece è stato caricato su un furgoncino dalla polizia e riportato indietro.

In quel momento ricorda di aver pensato: “Con tutte le difficoltà che abbiamo attraversato, le violenze che abbiamo ricevuto e le notti per la strada trascorse, perché ci rimandano indietro anche qui?”