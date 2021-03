Più che un tentativo di disgelo tra Stati Uniti e Cina in Alaska si è assistito ad una reciproca configurazione di intenti e di evidenti e stridenti divergenze. Nei ghiacci di Anchorage il segretario di stato Ssa Antony Blinken ha ricevuto una delegazione di rango con Yang Jiechi, il più alto responsabile per la diplomazia cinese, nonché il ministro degli esteri di Pechino Wang Yi.

Un faccia a faccia senza sconti in cui Blinken ha esibito la sua soddisfazione per il ritorno degli Stati Uniti sulla scena internazionale col decalogo dei nuovi impegni verso alleati e partner ed ha manifestato profonda preoccupazione per alcune delle azioni che il governo cinese intraprende a 360°.

Mondi lontani

Yang ha risposto con fermezza chiedendo agli Stati Uniti di smettere di promuovere la propria versione di democrazia in un momento in cui gli Stati Uniti scontano ondate di malcontento interno. Ha anche accusato l'amministrazione americana di non aver risolto i propri problemi di diritti umani e ha contestato quella che ha detto essere ``"condiscendenza'' da parte di Blinken.

Le minacce di Pechino

Per gli Usa le azioni di Pechino "minacciano la stabilità globale" sostiene il segretario di stato americano Blinken. La lista delle divergenze per Washington annovera la questione bollente di Hong Kong, la guerra commerciale, i cyber-attacchi, l'espansionismo globale di Pechino. Intanto sono stati gli americani a proporre il primo incontro di alto livello dell'era Biden. Organizzandolo in Alaska hanno fatto da padroni di casa.