Paesi Bassi: la fame di alloggi al centro della campagna elettorale

Città dal panorama urbano punteggiato di cantieri: nei Paesi Bassi - tra i più densamente popolati d'Europa - si costruisce, ma non abbastanza velocemente. Negli ultimi 5 anni, per molti trovare una casa è diventato un incubo.

Paesi Bassi: aumento della popolazione e crisi abitativa

Peter Boelhouwer ha studiato geografia sociale a Utrecht. Oltre a essere docente di sistemi abitativi, è anche presidente dell'European Network for Housing Research (ENHR) e del Knowledge Centre for the Approach to Foundation Repair (KCAF).

Boelhouwer spiega le dinamiche che hanno acuito la fame di alloggi nel Paese: "È andata male durante la crisi finanziaria generale - dice Hanno reso più difficile comprare e costruire. La realizzazione di alloggi è diminuita di quasi la metà. Negli ultimi cinque anni, poi, non è stata una scelta politica, ma è successo, la migrazione è aumentata, quindi abbiamo avuto un forte incremento della nostra popolazione".

''Un milione di case nei prossimi 10 anni"

A ridosso delle elezioni, tutti i partiti politici hanno speso una promessa: costruire almeno un milione di abitazioni nei prossimi dieci anni. Anche questo non sarà però sufficiente, specialmente ad Amsterdam dove i prezzi stanno salendo alle stelle.

Ogni anno Gert Jan Bakker e la sua Ong aiutano 10.000 persone a trovare un alloggio economico ad Amsterdam.

"Il precedente governo Rutte ha liberalizzato il mercato degli affitti. Così l'appartamento che dieci anni fa costava 600 euro, ora viene affittato sino a 1800 euro - commenta - E dunque anche le abitazioni più piccole vengono date a prezzi esorbitanti".

Abitare... in verticale

Non c'è molto spazio per costruire. Quindi l'unico modo per rimediare alla penuria di alloggi è quello di verticalizzare. In città come Rotterdam e L'Aia vengono costruiti grattacieli per ospitare centinaia di migliaia di persone. Alodia e la sua famiglia si sono trasferiti qualche mese fa in un edificio ancora in costruzione. Nonostante due redditi, non è stato facile trovare un appartamento.

Racconta Alodia: "Abbiamo pensato: ci vorranno due o tre anni. Non è divertente, ma è così se vogliamo davvero qualcosa di nuovo. Quindi, abbiamo trovato questo posto. E, alla fine, eravamo in lista d'attesa con 800 persone per 100 appartamenti. Capite a quale pressione siamo andati incontro. Inoltre, la gente faceva offerte di 20, 30, 50mila dollari sopra il prezzo base".

I grattacieli saranno anche il futuro, ma quanto sono realistiche le promesse politiche di costruirne più di 100.000 all'anno?

Gert Jan Bakker esprime qualche perplessità, nonostante le dichiarazioni dei partiti politici in campagna elettorale.

Peter Boelhouwer prevede una 'maggiore pianificazione e spesa da parte del governo, ma - aggiunge - ci vuole tempo per vederne i frutti".

Gli alloggi a prezzi accessibili sono uno dei temi caldi, insieme alla gestione della crisi sanitaria, delle elezioni che nel fine settimana chiameranno alle urne circa 14 milioni di elettori dei Paesi Bassi.