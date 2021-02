Judo, Grand Slam Tel Aviv: argento a Giovanni Esposito nei -73

Seconda giornata del Grand Slam di judo a Tel Aviv. Antonio Esposito era in gara nella categoria più attesa di giornata, quella fino a 81 chilogrammi.

L'azzurro si è dovuto arrendere negli ottavi a Saeid Mollaei, campione del mondo nel 2018 e tra gli uomini più attesi della giornata. Il judoka iraniano, che ora combatte per la Mongolia, si è fatto strada fino alla finale. L'oro, però, è andato all'uzbeko Sharofiddin Boltaboev.

Mollaei è fuggito dall'Iran dopo essere stato costretto a perdere un incontro di proposito per evitare di affrontare un judoka Israeliano nel 2019.

"Prima di tutto voglio ringraziare tutte le persone che lavorano per la federazione - ha detto Mollaei dopo la finale -. Sono tutte persone che fanno il massimo per aiutarci. Sono molto molto felice, sport e politica sono due cose diverse, ora sono come gli altri sportivi. Sono libero, senza problemi e politica di mezzo. Sono uno sportivo, non un politico".

Affare tutto sloveno nella categoria femminile fino a 63kg, dove la campionessa olimpica Tina Trstenjak ha avuto la meglio in finale sulla connazionale Leski.

Si è fermato ad un passo dall'oro il cammino di Giovanni Esposito nella categoria fino a 73 chilogrammi. In finale in 23enne napoletano è stato battuto dal rumeno Alexandru Raicu, al suo primo oro in una gara del Tour. L'argento consente comunque ad Esposito di avvicinarsi al compagno di squadra Fabio Basile nel ranking olimpico.

Nei -70 femminili successo della francese Margaut Pinot contro la tedesca Miriam Butkereit. Settimo posto per Alice Bellandi, sconfitta nei quarti di finale dalla vincitrice dell'oro.

Tutte le medaglie della seconda giornata

-63 kg F

1 Trstenjak (Slo)

2 Leski (Slo)

3 Krssakova (Aut) e Vermeer (Ned)

-70 kg F

1 Pinot (Fra)

2 Butkereit (Ger)

3 Van Dijke (Ned) e Gahie (Fra)

-73 kg M

1 Raicu (Rou)

2 G.Esposito (Ita)

3 Tatalashvili (Geo) e Butbul (Isr)

-81 kg M

1 Boltaboev (Uzb)

2 Mollaei (Mgl)

3 Lappinagov (Rus) e De Wit (Ned)