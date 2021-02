"Un attacco molto grave alla libertà".

Lo ha dichiarato Pablo Hasél, subito dopo l'arresto.

Il 33enne rapper spagnolo (al secolo Pablo Rivadulla i Duró) - salito alla ribalta per un canzone ritenuta offensiva nei confronti della Monarchia di Spagna - lunedi si era barricato nel rettorato dell'Università di Lleida, in Catalogna, per evitare di essere arrestato.

Poi, martedì, all'alba, il blitz delle forze di sicurezza: decine di uomini e una ventina di furgoni per arrestare il cantante.

Pablo Hasel al momento dell'arresto. AP Photo

Hasél doveva costituirsi entro venerdì scorso, dopo la condanna a nove mesi di carcere per aver scritto canzoni che, secondo il tribunale che lo ha giudicato colpevole, rappresentano un insulto alla Corona e apologia di terrorismo.

"Libertà per Pablo Hasél!", ha gridato una cinquantina di sostentori del rapper, mentre è stato tratto in arresto dalla polizia.

I sostenitori e gli amici di Pablo Hasel protestano fuori dall'Università di Lleida. AP Photo

Almodóvar e Bardem appoggiano Hasél

Hasél ha ottenuto l'appoggio del mondo culturale spagnolo e catalano.

Più di 200 artisti, tra cui il regista Pedro Almodóvar, l'attore Javier Bardem e il cantante Joan Manuel Serrat, hanno firmato una petizione contro l'arresto di Hasel.

Anche Amnesty International ha giudicato eccessiva la condanna nei confronti di Hasél.

Oltre agli attacchi alla monarchia, i tweet e i testi del musicista accusano la polizia di torturare e uccidere manifestanti e migranti.

Già nel 2014, Pablo Hasél era stato condannato a due anni di carcere, allora per incitamento al terrorismo e, nel 2017 e 2018, aveva subito altre due condanne (una per violazione di domicilio e una per resistenza e pubblico ufficiale).

Un'azione del blitz: un poliziotto supera le barricate sistemate da Pablo Hasel. Joan Mateu/Joan Mateu Parra

Il caso-Valtònyc

Ma Pablo Hasél non è il primo artista a finire nei guai con la legge spagnola.

Nel 2018 un altro rapper, noto come Valtònyc, fu condannato a tre anni e mezzo di carcere (sempre a causa dei testi filo-terrorismo delle sue canzoni), ma fuggì in Belgio, dove un tribunale decise di non estradarlo.

Il rapper Valtònyc. AP Photo

"Crimini di espressione": governo diviso

Il governo spagnolo, guidato dal socialista Pedro Sanchéz, sembra non avere intenzione d ridurre la pena per i cosiddetti "crimini di espressione" nei casi che coinvolgono attività artistiche e culturali. Mentre l'alleato Pablo Iglesias, di Unidos Podemos, ha chiesto la grazia per Pablo Hasel.