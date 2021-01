Da questo lunedì gli austriaci sono obbligati a indossare le mascherine Ffp2 nei negozi e sui mezzi pubblici. Il lockdown da Natale non è bastato a rallentare il contagio nel Paese e per questo sono state necessarie nuove misure, tra le quali l'obbligo delle Ffp2 che, in alcuni supermercati, per questo primo giorno sono distribuite eccezionalmente in modo gratuito.

"E' una misura che aspettavamo da tempo", spiega una cliente. "So che ci vuole tempo per prepararsi, perché ce ne siano abbastanza per tutti, ma è sicuramente una buona idea".

"Questo avrebbe dovuto essere introdotto prima, dopo il secondo lockdown o addirittura il primo, se davvero è così utile", dichiara una pensionata austriaca. "Questa è la mia opinione. Però non riesco a respirare, è davvero fastidioso. Ma è così, bisogna indossarla e basta".

Le persone indossano mascherine mediche e FFP2, rese obbligatorie sui mezzi pubblici, alla stazione ferroviaria di Duisburg, Germania AP Photo/Martin Meissner

L’obbligo di indossare questo dispositivo di protezione è valido anche per chi si trova su un'automobile, insieme a una persona non convivente, per chi si reca in un ospedale o in una casa di cura e per i passeggeri della compagnia di bandiera, la Austrian Airlines. Nella capitale, Vienna, inoltre c'è l'obbligo anche negli uffici pubblici.

La Ffp2 garantisce una migliore tenuta e un filtro più efficace, rispetto alla mascherina di stoffa fai-da-te, che in alcuni Paesi è stata addirittura vietata. In Francia, infatti, da questa settimana non si potrà più indossare una mascherina di tessuto fatta in casa sui mezzi pubblici, negli uffici e nei negozi. Sì alle Ffp2 o alle classiche mascherine chirurgiche. Prima ancora era stato il Land tedesco della Baviera a obbligare la sua popolazione all'uso della Ffp2.