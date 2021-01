Non un addio ma un arrivederci. Con questo proposito alla nazione, Donald Trump ha lasciato la Casa Bianca accompagnato dalla moglie Melania. Mano nella mano, come ben poche volte si erano visti, il tycoon e l’ormai ex first lady vestita di nero, si sono concessi solo per pochi istanti ai fotografi prima di salire sull’elicottero il Marine One. Direzione il resort di Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida.

Per la sua dipartita da Washington, Trump ha chiesto un tappeto rosso, un saluto con 21 salve di cannone e militari in uniforme da parata.

"4 anni incredibili" e la promessa: “Ritorneremo”

Sono stati 4 anni incredibili, ha dichiarato Trump, ringraziando la famiglia, gli amici e lo staff. Poi un messaggio agli americani che lo hanno votato e a quelli che non lo hanno mai sostenuto: “Vi amiamo, questo Paese non è mai stato così grande. Nei prossimi mesi i numeri della pandemia miglioreranno, il picco è stato superato: abbiamo lasciato il cuore sul campo, abbiamo fatto tutto. Continuerò a lottare per voi. Sono certo che il prossimo governo farà bene perché abbiamo lasciato delle basi spettacolari. Auguro alla nuova amministrazione fortuna e successo. Questo è solo un arrivederci.”

Trump ha ricordato quanto fatto durante il suo mandato, dai tagli fiscali che hanno resto gli Stati Uniti la migliore economia del mondo, al vaccino anti-Covid-19 sviluppato in nove mesi. Tanti i record raggiunti, come aver selezionato oltre 300 giudici di tribunali e della corte suprema, ha detto, anche se ci sono parecchie cose da fare ancora.

Mike Pence grande assente alla cerimonia

Il vice presidente Mike Pence non era presente alla cerimonia di addio alla base dell'aeronautica militare americana di Andrews in Maryland. Pence doveva infatti presenziare all'inaugurazione di Joe Biden e Kamala Harris, anche se, secondo indiscrezioni, questa assenza sembra essere una presa di distanza da Trump dopo gli scontri al Campidoglio del 6 gennaio.

Melania in abito nero Chanel

Presente invece la famiglia al completo. Tutti gli invitati hanno indossato le mascherine. Elegantissima, come sempre, Melania, avvolta in un abito nero Chanel, con la classica giacca in tweed. Decolletè in coccodrillo e tacco 12 di Christian Loboutin coordinati con una borsa Birkin di Hermes. Immancabili i guanti di pelle nera e gli occhiali da sole,

Donald Trump non ha mai pronunciato il nome di Joe Biden, nonostante si è detto sicuro che il prossimo governo farà bene perché “abbiamo lasciato delle basi spettacolari”. E poi una promessa alla nazione; “in qualche modo torneremo, presto.”