In Gran Bretagna 7 mega centri ad hoc per le vaccinazioni

Sono ormai 2 milioni le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid nel Regno Unito, alle prese con la nuova impennata di contagi determinate dalla 'variante inglese' del virus.

Il piano vaccinazioni ha avuto un'impennata dopo l'autorizzazione più rapida data sui prototipi BioNTech/Pfizer e Oxford/AstraZeneca, seguita più tardi dall'ok a quello di Moderna.

I numeri sono stati confermati in queste ore da Nadhim Zahawi, nominato ministro ad hoc per la campagna dal premier Boris Johnson. In settimana verranno allestiti 7 mega centri creati esclusivamente per le vaccinazioni.