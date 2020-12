Uno dei nodi più difficile da sciogliere, ra le questioni rimaste in sospeso al termine del negoziato sulla Brexit, è stato quello sulla pesca, o meglio sulle quote del pescato. Alla fine, Londra ha firmato un accordo che restituisce solo il 25% della quota europea ai pescatori britannici. E questo sta lasciato molti dubbi e perplessità su cosa accadrà a gennaio.

Simon Driver ci spiega, che se hai 20 trenta quaranta vasche di spigola perfettamente vendibili, è tutto pesce che bisogna buttare ora, e questo fa malissimo al cuore.” Proprio la pesca, o meglio le quote sul pescato, è stato il nodo più difficile da sciogliere tra le questioni rimaste in sospeso al termine del negoziato sulla Brexit. Dave Driver e suo figlio Simon provengono da generazioni di pescatori nel Devon. Questa, secondo loro, è la fine di un settore che sostiene da sempre le comunità costiere. La pesca è una pietra miliare - per la gente di Brixham.

Dave che ora ha 60 anni, e ha visto negli anni l’industria del pesce andare sempre più in crisi, impiegando metà del personale. Secondo lui la colpa è dell’Unione europea: “Fanno la voce rossa nelle acque. Vogliono avere il 75% ?! La mia quota di merluzzo questo mese è di 30 chili. La quota francese è probabilmente di una tonnellata al mese. Dobbiamo ributtare a mare il pesce, preferirei darlo in beneficenza. Ma non possiamo tenerlo.

Pescare ai tempi della Brexit, tra incognite e difficoltà

Secondo i dati del governo britannico, Le flotte con sede nell'Ue pescano circa otto volte più pesci nelle acque del Regno Unito rispetto a quelli pescati dai pescatori britannici nelle acque comunitarie. Ecco perché la Brexit aveva senso per diverse cittadine di mare britanniche ma per la pesca è un problema serio.

Il 70% di tutto quello che viene pescato e venduto al mercato del pesce di Brixham viene acquistato dagli europei - si potrebbe pensare che alcuni siano preoccupati per questo – invece per molti non è così. "Noi siamo entusiasti di poter essere liberi di girare nostre acque, ci fa notare James Walsh, un pescatore della zona, Contenti di non essere minacciato dai monarchi dell'Europa e dai burocrati. Stiamo cercando di rivendicare ciò che è nostro ."

Secondo l'accordo tra Londra e Bruxelles, il valore del pesce catturato dagli europei nelle acque del Regno Unito sarà ridotto di un quarto. Sarà un taglio graduale durante un periodo di transizione della durata di cinque anni e mezzo. Dopo il Regno Unito potrà controllare completamente l'accesso alle sue acque ed effettuare riduzioni maggiori p se decidesse di escludere i pescherecci europei,

Sebbene molti a Brixham siano fermamente favorevoli all'uscita dall'Unione europea, non ci saranno celebrazioni per la Brexit. Il futuro è ancora troppo incerto. E le sfide da affrontare restano tante.