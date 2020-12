La Francia rende omaggio a Valéry Giscard d'Estaing

Una pioggia di omaggi in Francia per la scomparsa di Valéry Giscard d'Estaing.

La morte del terzo presidente della Quinta Repubblica francese, convinto europeo e modernizzatore della società transalpina negli anni '70, lascia poche persone indifferenti ...

Valéry Giscard d'Estaing aveva 94 anni, lucido fino in fondo, era stato ricoverato più volte negli ultimi mesi per problemi cardiaci, l'ultima volta a metà novembre. La sua famiglia ha annunciato la sua morte mercoledì sera, spiegando che si era spento a causa del Coronavirus e che il suo funerale si sarebbe svolto nella più stretta privacy.

Non appena la notizia è stata annunciata, i deputati francesi in sessione all'Assemblea nazionale hanno osservato un minuto di silenzio per colui che ha guidato la Francia dal 1974 al 1981. Richard Ferrand, il presidente dell'Assemblea ha poi espresso la sua emozione attraverso twitter, secondo lui, "L'ideale europeo perde uno dei suoi fondatori: Le ha portato modernità e audacia: maggioranza a 18 anni, legalizzazione dell'aborto".

Gli hanno reso omaggio anche i due ex presidenti della repubblica, Nicolas Sarkozy e François Hollande.

Nicolas Sarkozy: "È stato un uomo che ha fatto onore alla Francia, un uomo per il quale ho provato ammirazione e con il quale ho si sono sempre divertiti a discutere ", mentre François Hollande si è rammaricato che la Francia abbia perso" uno statista che ha scelto di aprirsi al mondo "e che pensava che l'Europa fosse la condizione per la Francia o più grande, vedeva in Valéry Giscard d'esta un presidente "decisamente europeo" ma che "non sempre era compreso".

Nella notte, l'attuale presidente francese Emmanuel Macron ha rilasciato una dichiarazione, accogliendo un capo di Stato il cui "mandato di sette anni ha trasformato la Francia".

"Le indicazioni che aveva dato alla Francia guidano ancora i nostri passi. Servo dello Stato, politico del progresso e della libertà, la sua morte è un lutto per la nazione francese", ha scritto.

Una delle ultime apparizioni pubbliche di "VGE" risale al 30 settembre 2019, per i funerali a Parigi di Jacques Chirac, che era stato il suo primo ministro e uno dei suoi successori come presidente.