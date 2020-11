L'Europa contro il terrorismo islamico deve parlare con una voce sola

Parigi, NIzza Vienna.

Nell'ordine gli ultimi obiettivi del terrorismo di matrice islamica.

Per il cancelliere austriaco Sebastian Kurz "Si trattato di un attacco di odio, di odio nei confronti dei nostri valori, del nostro modo di vivere, della nostra democrazia dove tutti hanno uguali diritti e dignità". Per Emmanuel Macron "Non è un attacco innocente, ma è chiaramente un attacco all'Europa, alla terra della libertà della cultura, dei valori e noi non concederemo niente".

E l'Europa tutta costituisce l'obiettivo dei terroristi. Per Cedric Mas, presidente di Resilience Action Institute.

"La minaccia è contro l'Europa e secolarismo e vignette sono solo un pretesto. Tutta l'Europa costituisce un obiettivo per coloro che stanno creando il caos e divisione per ridurre la portata del peso globale delle democrazie".

Il problema resta trovare un comune approcci. La Francia ha alzato il livello d'allerta al massimo livello e il presidente Emmanuel Macron ha parlato della determinazione del paese contro i terroristi per contrastare le idee radicali dell'estremismo islamico. La domanda ora è: questo approccio potrebbe essere tradotto in una politica a livello europeo?

Per Claude Moniquet dell' European Strategic Intelligence and Security Center "Qualsiasi decisione europea deve passare attraverso il Parlamento europeo e invece di essere di fronte a un parlamento nazionale, abbiamo paesi ch e non hanno la stessa visione delle cose con gruppi politici che sono antagonisti che vedranno questo discussione come materia per scambiare vantaggi politici invece di un problema da risolvere in mod prgmatico ".

L'Europa insommma è a un crocevia.

Arrivare a una strategia contro l'islam radicale sarebbe già una prima vittoria ma si tratta di un primo passo per quanto ovvio diffiicle da fare in seno a molti governi nazionali ma sembra una sfida impegnativa per un gruppo di governi che impegnato a trvare un forte sostegno interno .