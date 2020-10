Afghanistan, schiacciate dalla folla 15 donne

Almeno 15 donne sono morte a Jalalabad in Afghanistan, per la calca causata dalla folla in attesa di chiedere un visto per emigrare in Pakistan.

Secondo le autorità qualcosa ha fatto scattare il panico e provocato una fuga precipitosa delle persone, molte delle quali sono state calpestate dalla folla.

Il Pakistan aveva chiuso i servizi del consolato per diversi mesi a causa delle restrizioni contro il coronavirus, ma nelle ultime settimane ha iniziato a concedere il visto. Ogni giorno migliaia di cittadini afgani visitano il Pakistan principalmente per ricevere cure mediche e alcuni per questioni di lavoro.