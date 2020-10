Dopo il voto di domenica, che ha confermato la vittoria dei partiti al potere, ci sono stati scontri in Kirghizistan fra polizia e manifestanti che denunciano brogli elettorali.

In migliaia in piazza

Circa 4.000 persone sono sfilate in pieno centro a Bishkek nei pressi del parlamento imitati da altri gruppi in diverse città del paese. I risultati preliminari comunicati lunedì sera hanno confermato la maggioranza dei voti a due partiti già al potere accusati di corruzione anche in fase elettorale. Dei 16 partiti in lizza solo 5 formazioni riescono a entrare nel parlamento kirghiso.

Due formazioni in pole position

Il partito filogovernativo Birimdik ha incassato più del 26% dei voti. Il partito Mekenim Kyrgyzstan, guidato da un membro della nomenklatra ha ottenuto più del24% dei voti. Solo altri 3 partiti hanno superato lo sbarramento del 7% dei consensi e possono entrare alla camera. Ma intanto un ampio movimento popolare chiede alle autorità di annullare per brogli i risultati delle elezioni e di indirne di nuove.

La mediazione del presidente

Il presidente del Kirghizistan Sooronbai Jeenbekov ha convocato un incontro con i leader di tutti i 16 partiti in competizione per trovare dei punti di mediazione. Nella capitale Bishkek erano scoppiati i moti di piazza in seguito all'annuncio dei risultati delle elezioni parlamentari, tenutesi nella giornata di domenica.

A scatenare l'ira dei dimostranti, che hanno sfondato i cancelli del parlamento con un furgone e si sono introdotti nell'edificio dandone una parte alle fiamme, è stata la mancata elezione dei rappresentanti dei partiti antagonisti.