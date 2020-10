La Corte di giustizia Ue ha bocciato oggi la legge con la quale l'Ungheria ha modificato le condizioni in base alle quali istituti stranieri (scuole e università) possono esercitare le loro attività nel Paese. Una norma in seguito alla quale l'istituto universitario facente capo al finanziere americano di origine ungherese George Soros ha dovuto chiudere i battenti e trasferire l'università a Vienna. "Le condizioni introdotte" con la normativa varata da Budapes, ha stabilito la Corte con la sentenza emessa in seguito al ricorso presentato dalla Commissione europea, è "incompatibile con il diritto europeo".

Per l'eurodeputata Katalin Cseh del gruppo Renew Europe si tratta di una vittoria dal gusto amaro:

"Devo dire che il ritardo in giustizia corrisponde a giustizia negata, l'Università dell'Europa centrale è ormai fuori dall'Ungheria cosa che ha eliminato un canale di mobilità sociale per glistudenti di questa parte di mondo che potevano ambire a una laurea universitaria. Si è trattato di un attacco alla libertà di educazione da parte di Orban e mi spiace che la reazione europea arrivi così tardi".

L'Università dell'Europa centrale è stata fondata nel 1991 per iniziativa di Geroge Soros. i suoi corsi sono tutti in inglese e i diplomi sono riconosciuti oltre che in Ungheria e in Europa anche negli USA..

Dal 2019 la sede è stata trasferita a Vienna.