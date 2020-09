Libano, il Primo Ministro incaricato Adib rimette il mandato

Era stato designato a fine agosto nel tentativo di formare un nuovo Governo in Libano, ma ha fallito, presentando così le sue dimissioni.

Mustapha Adib ha annunciato la sua rinuncia dopo un incontro con il Presidente Aoun: fatale l'assegnazione del Ministero delle Finanze.

"Chiedo scusa per la fallita missione di formare un Governo - dice Adib - augurando a chi sarà scelto per questo difficile compito dopo di me tutta la fortuna per affrontare i pericoli che il nostro Paese, le persone e l'economia stanno affrontando".

AP Photo Dalati Nohra/Lebanese Government

Il 48enne Premier designato aveva il pieno supporto delle autorità francesi: salta, dunque, almeno per il momento, l'iniziativa per la formazione di un nuovo Governo in tempi rapidi proposta da Emmanuel Macron lo scorso 1 settembre.

A tal proposito, fonti dell'Eliseo fanno sapere che le evoluzioni politiche a Beirut rappresentano per la Francia "un tradimento collettivo" da parte dei Partiti libanesi.