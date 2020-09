La Spagna è all'inizio di una rivoluzione alimentare?

Tipicamente nota per la sua cucina più tradizionale, la Spagna sta iniziando a vedere apparire sulla scena sempre più startup innovative di tecnologia alimentare.

L'amministratore delegato del più grande acceleratore di startup d'Europa Eatable Adventures, José Luis Cabañero, lo attribuisce alla presenza di "forti centri di ricerca biotecnologica in Spagna".

Dice che la forza trainante dietro molte di queste startup è una spinta per "migliorare".

"Ci sono nuovi prodotti, migliori per gli esseri umani, migliori per la natura, ma anche migliori per la creatività", afferma Cabañero.

"Ora, ogni startup si sta occupando della sostenibilità, poiché ad esempio vi è un'elevata domanda di prodotti a base vegetale. Mirano a raggiungere un'impronta di carbonio negativa".

Abbiamo messo insieme un elenco di 5 startup tecnologiche alimentari che dovresti tenere d'occhio.

1. Feltwood: trasformare i rifiuti alimentari in imballaggi

Riesci a credere che questo vassoio fosse una volta lattuga? feltwood.com

Con sede a Saragozza, questa startup ha creato una tecnologia in grado di produrre materiali da imballaggio da rifiuti agricoli e vegetali non adatti al consumo umano.

"I materiali in feltro sono fibre vegetali al 100%", spiega il CEO di Feltwood Arancha Yáñez. "Senza plastica, adesivi o leganti di alcun tipo, è quindi una vera alternativa alla plastica e al legno in molte applicazioni".

I materiali risultanti possono essere utilizzati per realizzare vassoi di frutta e verdura nei supermercati e anche come mobili, giocattoli o come isolamento termico e acustico.

Yáñez ritiene che vi sia un'ampia e crescente domanda sociale di soluzioni ecologiche e la riduzione della plastica.

"Questa richiesta si è persino riflessa nella recente legislazione dell'UE", ha detto a Euronews. "Dobbiamo continuare il nostro lavoro per soluzioni più ecologiche per questo e per ogni settore. Questa è l'unica opzione, non esiste un" pianeta B ".

2. Cubiq Foods: grasso migliore

Può sembrare margarina, ma è un grasso intelligente nuovo di zecca Cubiq Foods

Esperti di biotecnologie e farmaci, Andres Montefeltro e Raquel Revilla, hanno lanciato Cubiq Foods nel dicembre 2018. Dicono di voler applicare le loro conoscenze allo sviluppo di prodotti alimentari più sani e hanno rivolto la loro attenzione a un ingrediente in particolare: il grasso.

"In Cubiq Foods, il nostro obiettivo è incorporare una nuova tecnologia di strutturazione dei grassi per ridurre il contenuto di acidi grassi saturi e il contenuto calorico, senza compromettere la consistenza del prodotto finale", spiega Andres Montefeltro.

Per fare questo, hanno creato grassi cellulari ad alto contenuto di acidi grassi omega 3.

I loro prodotti grassi non sono progettati per essere consumati così come sono, ma vengono aggiunti ad altri alimenti finiti, come la carne coltivata in laboratorio, per migliorare il sapore e la consistenza.

Stanno anche lavorando per trasformare gli oli liquidi in forma solida. Un'applicazione pratica potrebbe essere quella di aggiungerli agli hamburger a base vegetale, in alternativa all'olio di cocco, che è ricco di grassi saturi.

Dicono di avere più di 30 clienti in Spagna, interessati a lavorare con Cubiq Foods, ma dovranno aspettare fino alla fine del 2020 affinché la startup finisca di creare i suoi prototipi.

3. Heura: non si tratta di soia qualsiasi

Melanzane ripiene con ratatouille e Heura Foods for Tomorrow

Per l'ex attivista per i diritti sociali e co-fondatore di Heura, Bernat Añaños, il punto di partenza è chiaro: "Entro il 2050 ci saranno 10 miliardi di persone sul pianeta Terra. Con queste previsioni, non ci sarà abbastanza cibo per sfamare tutti, e non c'è abbastanza spazio per nutrire il bestiame ".

Ci vuole il 94% in meno di acqua per creare il loro prodotto, Heura, rispetto alla stessa quantità di proteine di vitello. Mentre 1 kg di manzo richiede 20 kg di mangime per cereali, la stessa quantità di Heura richiede solo 0,5 kg di soia.

Heura produce prodotti "pollo" e "bistecca", che secondo l'azienda hanno ingannato le persone in test di degustazione alla cieca.

"Quando iniziano a mangiare cibi Heura, le persone pensano di mangiare carne e quando sanno che [non contiene carne], vogliono consigliarlo ad amici e parenti", dice Añaños.

Già in 7 paesi in Europa e Asia, Heura prevede di espandersi in America Latina.

4. EthicHub: prestiti, investimenti e caffè etico

Jori Armbruster e i coltivatori di caffè Jori Armbruster

EthicHub è una piattaforma di "crowdlending" che collega gli agricoltori che non hanno accesso ai prestiti bancari, con gli investitori che cercano una maggiore redditività o che desiderano creare un impatto sociale.

Basato sulla tecnologia blockchain, EthicHub "facilita le connessioni finanziarie globali tra i piccoli agricoltori, in particolare i coltivatori di caffè in Chiapas, in Messico, e i rivenditori europei", spiega il CEO messicano-spagnolo Jori Armbruster.

A partire da settembre 2020, la piattaforma ha a bordo 500 istituti di credito da tutto il mondo. I prestiti vengono quindi utilizzati dai piccoli agricoltori per fertilizzanti, essiccatori di fagioli a energia solare o per pagare i salari dei dipendenti.

In linea con alcuni degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, l'obiettivo principale di EthicHub è "raggiungere la povertà zero nella regione", sebbene l'obiettivo di Armbruster sia ancora più alto: "Voglio iniziare un altro modo di fare le cose ed essere ancora più redditizio del modo tradizionale di sfruttare le altre risorse. "

5. Foodini: una stampante 3D per la tua cucina

Foodini ormai si usa nei ristoranti Natural Machines

Lanciata nel 2012, e oggi considerata leader nel settore food-tech, è l'azienda spagnola Natural Machines. Il marchio è più noto per la sua macchina da stampa alimentare 3D: Foodini.

Collegato a un'applicazione, accessibile tramite smartphone o tablet, l'utente seleziona semplicemente un motivo o una forma e aggiunge fino a cinque ingredienti.

"Foodini spinge quindi il cibo lungo la capsula, attraverso l'ugello, e lo stampa in diversi strati. È abbastanza simile alla tua stampante a getto d'inchiostro", spiega la co-fondatrice Lynette Kucsma.

Può preparare un piatto intero, come una pizza o una pasta, oppure può essere utilizzato per creare disegni complessi su torte o un piatto.

"Sicuramente ottieni efficienza in cucina. Ma è anche un modo semplice per aiutarti a preparare il cibo in casa", aggiunge Kucsma.

Foodini misura solo 43x45 cm e costa circa 4.000 €. Ha ricevuto numerosi premi ed è classificata nel 5% più alto dell'elenco ufficiale FoodTech 500, che è classificato come Fortune 500 di FoodTech.