Calcio, Messi annuncia: "Resto al Barcellona"

Lionel Messi resta al Barcellona. Dopo avere annunciato l'intenzione di lasciare il club, il calciatore argentino ha rotto il silenzio e in un'intervista a Goal.com ha annunciato che onorerà l'ultimo anno del suo contratto per evitare una battaglia legale.

"Continuerò nel Barcellona e il mio comportamento non cambierà, non importa quanto volessi andare via. Darò il massimo - ha detto il numero 10 -. Durante tutto l'anno ho detto al presidente Bartomeu che volevo andar via, che era il momento di andare in cerca di nuovi obiettivi e nuove esperienze nella mia carriera. Lui mi ha sempre detto: 'Ne parleremo, non ora'... ma niente. Il presidente non mi ha mai dato la minima idea di cosa stesse dicendo".