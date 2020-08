Andrej Kržan, Coordinatore del progetto BioComPack, lavora da oltre vent'anni per combinare materie plastiche e soluzioni ambientali.

Ma quali sono i problemi in Europa Centrale in questo momento e come implementare concretamente questo packaging più sostenibile?

Il responsabile del progetto BioComPack durante l'intervista. Euronews

"Il limite dell'economia circolare"

Andrej Kržan spiega:

"Il problema è che la plastica e la carta sono comunemente usate insieme e fanno grandi prodotti, ma creano un serio guiao alla fine della vita del prodotto, per i rifiuti. Non possiamo riciclarli o non è fficile riciclarli e questa è il limite molto pratico del'economia circolare a cui stiamo cercando di arrivare".

Bicchieri compostabili da riciclare. Cosi. Euronews

"Abbiamo bisogno di infrastrutture"

"Possiamo, all'interno del progetto, vedere già primi risultati e come sono stati ottenuti. Diciamo quindi che l'Italia è leader e ha già molta produzione di bioplastiche, ha molti prodotti sostenibili sul mercato. Poi, per esempio. abbiamo la Croazia, che ha un problema di raccolta dei rifiuti organici o di compostaggio. Queste sono le infrastrutture di cui abbiamo bisogno per sostenere un cambiamento epocale del genere".

"Ci vuole un po' di tempo"

"Il fatto è che noi informiano i cittadini, accettano la cosa, iniziano a pensarci, ma ci vuole un po' più di tempo per farlo concretamente, per passare davvero all'uso di prodotti bioplastici. Molto spesso i risultati si vedono qualche anno dopo. Ma sono risultati molto evidenti e per noi è molto gratificante", conclude Andrej Kržan.