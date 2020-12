La guerra alla plastica, in tutte le sue forme, continua.

A partire dal 1° gennaio 2021, tutti i rifiuti di plastica non riciclabili cesseranno di essere spediti nei paesi in via di sviluppo.

In base alle nuove regole stabilite dall'Unione europea, solo i "rifiuti di plastica pulita", che possono cioè essere riciclati, possono essere esportati in paesi che non fanno parte dell'OCSE (l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).

Il Commissario europeo per l'ambiente, gli oceani e la pesca, il lituano Virginijus Sinkevičius, commenta:

"Queste nuove regole inviano un chiaro messaggio: nell'UE ci assumiamo la responsabilità dei rifiuti che produciamo.

L'esportazione di rifiuti di plastica sarà consentita solo a condizioni molto severe. L'esportazione di rifiuti di plastica non differenziati in paesi non OCSE sarà completamente vietata.

Questa è una pietra miliare importante nella lotta contro l'inquinamento da plastica, nel passaggio ad un'economia circolare e nel raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo". Virginijus Sinkevičius 30 anni, Commissario europeo per l'Ambiente

"...nell'UE ci prendiamo la responsabilità dei rifiuti che produciamo": Grafica Euronews

25 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, ogni anno

I cittadini dei paesi dell'UE producono 25 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica ogni anno.

Meno di un terzo di questi viene riciclato.

L'85% dei rifiuti che si trovano sulle spiagge di tutto il mondo è di plastica, materiale che richiede tempi lunghissimi di smaltimento.

Uno degli obiettivi del Green Deal europeo riguarda proprio la riduzione drastica dell'uso delle plastica e l'aumento del riciclaggio in tutti i paesi europei.