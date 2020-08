Bielorussia e i morti nella repressione: "Giustizia per Alexsandr"

La pressione internazionale aumenta, il Paese è attraversato da ondate di proteste e scioperi. Il presidente bielorusso alle strette apre a nuove elezioni ma solo dopo l'approvazione di una nuova non meglio specificata costituzione tramite referendum, ha detto. Mentre la cancelliera Angela Merkel afferma "il nostro cuore batte con i manifestanti", mentre il capo di stato statunitense Donald Trump parla di "situazione terribile" e l'Ue convoca per mercoledì un vertice straordinario, la repressione nera che aveva seguito i primi giorni di proteste dopo le contestate elezioni presidenziali del 9 agosto, pare essersi fermata.

Ma intanto ci sono stati oltre 6000 arrestati, i rilasciati hanno raccontato di torture e in strada si sono contati due morti. La ex di una delle vittime, Aleksandr Taraikovsky, chiede giustizia e racconta di una esecuzione a bruciapelo in mezzo alla strada, sarà poi la giustizia a fare chiarezza sulla dinamica dell'accaduto.

Le autorità hanno detto che è morto quando un dispositivo che aveva intenzione di lanciare alla polizia è esploso sulla sua mano ma la sua ex ha visto il corpo e nessun segno prova tale tesi.

“Non c'erano segni di ustioni sulle sue mani o sul suo corpo o sulla sua testa. Si vedevano solo i punti. Sul suo petto c'era quella che a me sembrava una ferita cucita e un grande livido", racconta Alena Herman, ex fidanzata di Aleksandr Taraikovsky.

Alena dice che le autorità hanno impiegato due giorni per informare la famiglia della morte di Aleksandr, lo hanno fatto quando è uscito un video sul momento del suo decesso. Alena Herman racconta ciò che si vede nel video: "Era disarmato. Si può vedere che camminava con le braccia alzate e che ha detto qualcosa alla polizia, sembrava che stesse dicendo 'guardami, sparami, eccomi qui, solo, disarmato', camminando verso di loro. Perché non hanno sparato al suo gambe? Chi sarà responsabile della sua morte? "

Lunedì dove Aleksandr è stato ucciso sono stati deposti fiori e le auto di passaggio hanno suonato il clacson, per molti quel luogo è diventato un simbolo del dolore inflitto a tutto il Paese. Vicino ai fiori in una sorta di pellegrinaggio, un uomo denuncia: "Tutto ciò che sta accadendo nel nostro Paese è un totale disastro, abbiamo tollerato Lukashenko per 26 anni ... non ne possiamo più. E ora le persone vengono uccise ... uccise davvero. Cosa dovremmo fare?"

Lukashneko non cederà facilmente nonostante l'assenza di alleanze internazionali. Un intervento russo sembra improbabile, inoltre la protesta è massiva, attraversa anche le campagne e città secondarie: un intero Paese è in rivolta. Alena dice che ci sono stati già abbastanza morti nel Paese e che ora l'obiettivo dovrebbe essere la ricostruzione di una Bielorussia più giusta. "Ovunque vada, vedo ancora nella mia testa la sua maglietta ricoperta di sangue - dice Alena - come si è tenuto e poi è caduto. Voglio che i responsabili siano assicurati alla giustizia ".

