L'Oms e la 'generazione Covid': sempre più casi tra gli under 40

Sarà perché si tratta di una minaccia invisibile. Sarà perché è difficile arginare la voglia di un ritorno alla normalità. Sta di fatto che i nuovi picchi di infezioni in tutta Europa potrebbero essere ricondotti al mancato rispetto del distanziamento sociale tra i più giovani.

L'avvertimento proviene dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che riferisce di aver registrato una percentuale più alta di nuovi casi tra gli under 40.

Il direttore regionale dell'OMS in Europa, Hans Kluge, afferma che le autorità devono comunicare meglio la necessità elle misure di sicurezza e di distanziamento sociale.

"Dobbiamo essere vigili perché a un certo punto i giovani avranno contatti più frequenti con la fascia vulnerabile della popolazione e - dice Kluge - in questa direzione noi dobbiamo lavorare e intensificare le attività con quelle persone. gli 'ambasciatori dei giovani', gli influencer che possono avere un impatto e convincere la popolazione più giovane ad aderire alle misure senza puntare il dito, la cosa peggiore che possiamo fare".

Nel tweet: "La crescita delle infezioni tra i giovani sta causando nuovi focolai di Covid in Europa, dice l'OMS".

L'aumento delle infezioni tra i giovani, che sono meno inclini a osservare la distanza sociale, si osserva in diversi Paesi.

In Svezia, che è stata criticata per non aver imposto un blocco, ma che vede un calo generale dei casi, la fascia d'età compresa tra i 20 e i 29 anni è in controtendenza e ha attualmente più casi per 100.000 persone di qualsiasi altra fascia d'età.

In Irlanda quasi il 60% di tutti i contagi si è verificato tra persone di età inferiore ai 45 anni.