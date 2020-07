Covid-19: Berlino allenta le misure restrittive. Sì allo sport e alla sauna, no alla discoteca

Il Senato di Berlino ha stabilito una serie di misure di allentamento nell'ambito delle norme per il contenimento del Coronavirus, nonchè programmi di aiuto economico per sostenere le società con sede a Berlino che sono state particolarmente colpite economicamente dalla pandemia.

La ristorazione

Al ristorante ora sarà possibile sedere fino a sei persone allo stesso tavolo con una distanza inferiore a 1,5 metri, anche se non si è appartenenti allo stesso nucleo famigliare. "Ovunque sia possibile la ventilazione, le normative sulla distanza possono essere allentate", ha detto il senatore Ramona Pop in una conferenza stampa martedì pomeriggio.

Secondo le nuove norme non sarà più necessario disinfettare le superfici regolarmente ma sarà invece sufficiente cambiare la copertura del tavolo a determinati intervalli.

Per quanto riguarda i cinema restano in vigore le norme esistenti, quelle che prevedono il massimo distanziamento sociale. Lo stesso vale per i gruppi di canto. Una decisione in merito verrà presa entro al fine della settimana.

Sport e wellness

Le saune possono riaprire, mentre i bagni turchi rimangono chiusi.

Gli sport di contatto prevedono gruppi di allenamento fissi per un massimo di 30 persone. Per gli posrt che non prevedono contatto tutto dovrebbe tornare alla normalità.

Club e party

La riapertura dei club non è ancora in vista. Ma gli spazi verdi aperti potrebbero sostituire le discoteche, diventando location di eventi e festival. Questa decisione è funzionale anche a prevenire l'organizzazione di party illegali e non autorizzati. I locali potrebbero riaprire in autunno.

Non è ancora disponibile un programma per l'apertura dei club. Restrizioni possono ancora essere previste per alcune aziende in autunno, Senatore delle finanze Kollatz.

Allentamento non significa abbassare la guardia

"A Berlino, i numeri della pandemia sono molto bassi e questo è dovuto a un forte senso di responsabilità", ha dichiarato il senatore Pop. "Ma le regole devono continuare ad essere rispettate", ha aggiunto.

Berlino ha registrato 8.800 contagi dallo scoppio della pandemia. 221 le vittime del Covid-19.