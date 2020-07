La pesca è uno degli hobby più popolari qui nella Spagna nord-orientale e in molte altre regioni costiere. Secondo alcuni studi, quasi 9 milioni di europei pescano per hobby.

Si stima che la pesca marittima ricreativa in Europa generi un fatturato di circa 10 miliardi di euro, sostenendo quasi 100 mila posti di lavoro a tempo pieno. La pesca ricreativa è molto variegata: le persone pescano con molti tipi di attrezzi, dalla canna, alla lenza ai fucili. È importante studiare il loro impatto sulla biodiversità marina e tenerne conto per gestire gli stock ittici in modo sostenibile.

Un controllo e una regolamentazione adeguati dovrebbero ridurre al minimo i problemi con altri utenti del mare. Come quelli che praticano le immersioni, ad esempio. Loro adorano scoprire la fauna sottomarina nel suo habitat naturale, indisturbati dai pescatori. Bisogna dunque trovare un equilibrio tramite il dialogo e i compromessi.¨

L'Europa cerca di sostenere la pesca ricreativa come parte crescente della sua economia, mantenendola sostenibile. Nuovi strumenti promettenti, come le app mobili per segnalare le catture, sono un aiuto per raggiungere questo obiettivo.

Con il crescente supporto della comunità della pesca sportiva, i mari europei possono essere mantenuti sani e usufruibili a tutti.