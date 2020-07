Londra: 14 giorni d'isolamento obbligatorio a chi rientra dalla Spagna

Le misure di quarantena che da questa domenica Londra impone a chi arriva dalla Spagna hanno preso alla sprovvista chi rientrava oltremanica.

Una ragazza capisce i motivi della scelta dell'esecutivo, ma non il ritardo nel comunicare le decisioni per chi viaggia: "Capisco perché l'hanno fatto, penso che sia molto importante fermare la diffusione, ma è davvero fastidioso che non ci sia stato assolutamente alcun avvertimento. Ho prenotato questo volo per settimane, e ieri sera all'improvviso mi hanno detto che dovevi mettere in quarantena, lì non posso fare niente. Non posso andare al lavoro (...) È terribile.

Questo mentre la Francia sta raccomandando ai viaggiatori di cambiare i propri piani e di non trascorrere le vacanze estive a Barcellona e nelle spiagge vicine, che hanno visto folle troppo grandi per consentire il distanziamento sociale.