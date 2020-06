La lunga notte americana: in migliaia a New York per Floyd

Hanno sfidato il coprifuoco, imposto dal sindaco di New York Bill De Blasio, le migliaia di persone che hanno manifestato contro la violenza razziale nella notte.

I saccheggi e gli atti vandalici dei giorni scorsi hanno lasciato il posto a una protesta per lo più pacifica, che si è estesa a diverse città, dopo che la procura del Minnesota ha aggravato l'imputazione da omicidio colposo a volontario nei confronti dell'ex agente di Polizia che ha ucciso l'afroamericano George Floyd.

Il presidente Trump ha rilasciato una dichiarazione alla stampa: "Indipendentemente dalla razza, dal colore, dal sesso o dal credo, tutti devono ricevere un trattamento equo da parte delle forze dell'ordine - ha detto Trump - abbiamo visto tutti quello che è successo la settimana scorsa. Non possiamo permettere che accada. Speriamo che George (Floyd) stia guardando giù in questo momento e stia dicendo che questa è una grande cosa che sta accadendo per il nostro Paese. È un grande giorno per lui. È un grande giorno per tutti".

Parole, quelle di Trump, arrivate da una Casa Bianca blindata dalle forze dell'ordine.

Joe Biden, candidato democratico alla presidenza, ha attaccato la retorica del Presidente: "Le ultime parole di George Floyd 'Non riesco a respirare' hanno fatto eco in tutta la nazione e, francamente, in tutto il mondo - ha dichiarato Biden - per il presidente, cercare di mettere altre parole in bocca a George Floyd, penso francamente che sia spregevole".

Nonostante la pandemia, il coprifuoco e il dispiegamento delle forze dell'ordine, la protesta del #BlackLivesMatter continua a infiammare l'America .