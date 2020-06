Mentre la pandemia di coronavirus sta rallentando, gli Stati Uniti si trovano ora ad affrontare la rivolta e la rabbia del popolo.

A farla scoppiare nuovamente è stata la morte di George Floyd, il 25 maggio a Minneapolis, in Minnesota. Il 46enne afroamericano è deceduto, nel corso di un arresto eseguito da quattro agenti di polizia. I passanti hanno filmato la scena che ha sconvolto il mondo intero: uno dei quattro poliziotti, Derek Chauvin, ha premuto il suo ginocchio sul collo di Floyd, per più di 8 interminabili minuti. Secondo l'autopsia indipendente chiesta dai familiari, la sua morte è stata "un omicidio causato dall'asfissia, provocata dalla compressione della schiena e del collo, che ha portato alla mancanza di flusso sanguigno al cervello". Si tratta dell'ennesimo episodio nella lunga storia di violenza razziale della polizia negli Usa.

-> In fondo al testo la cronologia degli eventi degli ultimi 60 anni <-

"Sono sotto stress e arrabbiati"

Episodi simili nel corso degli anni hanno scatenato proteste. Solo che questa volta, la rivolta è diversa. Sì perché, innanzitutto, arriva all'epoca della pandemia, del lockdown e della crisi economica che ne consegue.

"Queste proteste non riguardano solo George Floyd", dice in un'intervista al San Francisco Chronicles, l'attivista Cat Brooks, una dei fondatori dell'Anti Police-Terror Project. "Si tratta di Philando Castile, Breonna Taylor e tutte le altre vittime e della rabbia dei neri e delle persone di colore che va avanti da molti anni". Ma perché questa volta è diverso quindi?. "Una delle differenze è che in questo momento molte persone che partecipano alle proteste hanno vissuto il lockdown, hanno perso il lavoro e non sanno se riusciranno a guadagnarsi da vivere", dichiara Brooks. "Sono sotto stress e arrabbiati".

"Tutta questa storia era una polveriera in attesa di esplodere", spiega l'attivista. "Prima della pandemia, era già abbastanza grave. Ma ora i neri sono ancor più colpiti: si infettano con il coronavirus in numero maggiore rispetto agli altri, devono andare al lavoro più degli altri e sono quindi più esposti".

Della stessa opinione, anche Rahsaan Hall, direttore del programma di giustizia razziale per l'American Civil Liberties Union (ACLU) del Massachusetts. Parte di questa disperazione deriva, secondo lui, dalla pandemia di coronavirus, come ha raccontato in un'intervista al canale tv WGBH: "La vulnerabilità della vita delle persone di colore è sempre stata al centro della narrativa americana. Ciò che è diverso è che ora stiamo vivendo questa situazione nel bel mezzo di una pandemia sanitaria globale, incorniciata da queste profonde ingiustizie e disparità razziali".

Per di più, una delle differenze rispetto al passato, è che queste manifestazioni sono scoppiate in varie città, dall'Atlantico al Pacifico, contemporaneamente. "Siamo in un momento storico in cui le cose sono peggiorate, ma la gente è unita sul fatto che è arrivato il momento di cambiare", dichiara al San Francisco Chronicles l'attivista Rachel Jackson, che per anni ha organizzato proteste nel nord della California. "Migliaia di persone stanno manifestando spontaneamente per le strade di tutta la nazione. La cosa eccezionale è che le città si stanno svegliando tutte insieme", spiega Jackson. "In passato, in un certo senso, lo facevano una dopo l'altra. Ma ora? Sono in più della metà degli Stati, tutti insieme".

Le proteste all'epoca di Trump

A caratterizzare queste proteste "universali", sicuramente c'è anche il fatto che arrivano all'epoca di Trump. Le grosse rivolte scoppiate a livello nazionale nell'ultimo decennio, ad esempio, sono avvenute quando alla Casa Bianca c'era un presidente afroamericano, Barack Obama, che chiedeva calma ed esprimeva empatia con la rabbia per l'oppressione razziale.

Oggi, in quella stessa residenza a Washington, c'è il magnate Trump che, benché abbia pubblicamente denunciato l'uccisione di Floyd, ha poi minacciato una repressione delle proteste, attraverso la mobilitazione dell'esercito. Il tutto, dopo che le forze dell'ordine avevano sparato gas lacrimogeni sulla folla di manifestanti pacifici che si trovavano su Lafayette Square, per poter permettere al Presidente di recarsi alla Saint John Epyscopal Church (che si trova davanti alla Casa Bianca), dove ha mostrato alle telecamere una Bibbia.

Da quando Trump è al potere, negli Stati Uniti c'è stata un'escalation dei crimini d'odio. Secondo un rapporto dell'FBI, pubblicato lo scorso inverno, i crimini d'odio nel 2018, ad esempio, sono aumentati del 12%, a livello nazionale.

"Questa volta è tutto diverso. Sono colpito dalla diversità dei manifestanti"

Le proteste che stanno infiammando gli Stati Uniti, inoltre, sono state accolte questa volta con entusiasmo da manifestanti di diverse razze e provenienze. Come spiega il regista statunitense Spike Lee, in un'intervista a The Associated Press, in occasione della presentazione del suo cortometraggio "3 Brothers", nel quale collega la morte di Radio Raheem (protagonista di "Do the Right Thing", "Fa' la cosa giusta" del 1989), con quella di Eric Garner e George Floyd.

"Sono nato nel '57, quindi avevo 11 anni quando ho visto la protesta nata, dall'assassinio del dottor King (Martin Luther King Jr, ndr.), più tardi con Rodney King e il verdetto di Simi Valley, poi con Trayvon Martin e Ferguson".

Per quanto Lee veda la storia ripetersi, c'è un elemento dell'attuale rivolta che colpisce il regista: "La gente è stanca e scende in strada. Sono rimasto molto colpito dalla diversità dei manifestanti", ha detto Lee. "Non vedevo questa diversità di proteste da quando ero un ragazzino", ha detto Lee, citando i movimenti degli anni '60. "Sono sollevato dal fatto che le mie sorelle e i miei fratelli bianchi siano là fuori per strada".

Un fatto che fa ben sperare il regista hollywoodiano: "Questa è la speranza di questo Paese, di questa diversa e più giovane generazione di americani, che non vuole perpetuare la stessa 'stupidata' in cui si sono fatti coinvolgere genitori, nonni e bisnonni. Questa è la mia speranza".

Diverse migliaia di manifestanti si riuniscono a Oakland, California AP Photo/Noah Berger

Le principali rivolte razziali negli USA dagli anni '60 a oggi e gli eventi che hanno portato alle proteste di questo 2020

Fonte AFP e The Root