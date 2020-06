Il governo del Regno Unito è stato costretto a difendere la sua decisione di allentare ulteriormente le restrizioni al blocco del coronavirus in Inghilterra. Il motivo è stato che le persone hanno approfittato delle temperature elevate del fine settimana e si sono riversate sulle spiagge e nei luoghi turistici.

Robert Jenrick, ministro degli enti locali: "Siamo ragionevolmente fiduciosi che i passi che abbiamo compiuto, e altri che faremo, saranno quelli corretti. Dobbiamo pero' tutti continuare a fare la nostra parte perché il tasso di infezione rimanga fra 0,7 e 0,9 e lo spazio di manovra è piuttosto limitato ".

Oltre a dire alla maggior parte delle persone a rischio che sono state a casa per mesi che ora possono uscire, le scuole elementari dovrebbero riaprire oggi, ma non è chiaro quanti genitori manderanno i loro figli in classe.Continua Jenrick: "Forse ci sono alcuni genitori là fuori, oggi, che non hanno ancora preso la decisione di rimandare i loro figli a scuola, ma lo faranno nei prossimi giorni, quando vedranno le scuole riaprire in modo sicuro."

Il governo in Spagna sta adottando invece un approccio cauto. Anche se il tasso di mortalità è sceso a 2 nelle ultime 24 ore, il primo ministro sta estendendo lo stato di emergenza nel paese, per l'ultima volta.

Nel frattempo, l'Estonia sta aprendo la strada alla libera circolazione rinunciando ai requisiti di quarantena per Germania e Austria. Esiste, dalla scorsa settimana, un'autocertificazione con Lettonia e Lituania.

In Francia sono in corso i preparativi per la riapertura di ristoranti e bar questo martedì. Fino ad allora, approfittando dei pochi turisti nella capitale, i parigini si sono divertiti ad approfitare delle bellezze di questa città.

Dice un parigino: "È il momento giusto per godersela, alla fine del confinamento, non ci sono imbarcazioni turistiche. Sono vietate sulla Senna. E' favoloso!"

L'Italia ha registrato 75 morti - il numero più basso dall'inizio del blocco, il Colosseo aveva il tricolore italiano proiettato sulle sue antiche mura per celebrare la sua riapertura.