Con il coronavirus e il lockdown che paralizza il mondo dello sport, è il momento di riflettere sui valori che lo sport stesso può trasmettere a chi lo pratica. Il judo in particolare è una disciplina a tutto tondo, che forma non solo sportivi di talento, ma persone dalle grandi qualità umane.

In quest'episodio di Judo Values vediamo come tre judoka interpretano il valore della sincerità.

Sagi Muki è diventato il primo campione del mondo maschile israeliano nel 2019 a Tokyo. Muki ha aperto il 2019 con una vittoria al Grand Prix di Tel Aviv. Ha vinto il Grand Slam di Ekaterinburg nel 2019, la medaglia d'oro al Grand Slam di Baku sempre nel 2019 e il titolo europeo senior nel 2018 a Tel Aviv. Si aggiudicato l'argento all'IJF World Masters nel 2019 a Qingdao e il bronzo al Grand Slam di Parigi nel 2016. È arrivato quinto alle Olimpiadi di Rio. È un esperto di Sode Tsurikomi Goshi .

La marocchina Soumiya Iraoui ha conquistato l'argento agli European Open di Roma nel 2018, ai campionati africani di Città del Capo nel 2019 e, lo stesso anno, anche ai Giochi africani di Rabat. Sempre l'anno scorso ha vinto la medaglia di bronzo al Grand Prix di Tashkent e all'African Open di Dakar. Le piace leggere libri e ha iniziato a fare judo quando aveva 14 anni.

Il francese Axel Clerget ha vinto il bronzo ai Mondiali di Tokyo nel 2019 e a Baku nel 2018. Clerget ha conquistato l'argento al Grand Slam di Abu Dhabi e al Grand Slam di Tokyo nel 2016. Ha vinto i Mondiali di Liverpool, Casablanca e Minsk. Nel 2017 ha ottenuto l'argento al Grand Slam di Parigi e ai Campionati Europei di Varsavia.