Uk, quarantena per chi arriva dall'estero

Quarantena obbligatoria di 14 giorni per chi entrerà nel Regno Unito a partire dall'8 giugno, anche senza non presenta sintomi. Il provvedimento, che punta a non aumentare le occasioni di contagio, vale per gli arrivi da qualunque Paese esclusa l'Irlanda, e sarà rivisto ogni tre settimane.

Il via libera alla misura, già annunciata da Boris Johnson, è stato confermato dalla ministra dell'Interno, Priti Patel, nella conferenza stampa quotidiana di Downing Street sull'emergenza pandemia. "Effettueremo controlli a campione entro la metà di giugno per accertarci che le persone si isolino da sole. A quelli provenienti dall'estero che si rifiutano di conformarsi potrebbe essere negato l'ingresso". Per chi non si attiene alle disposizioni sono previste multe fino a 1000 sterline.

Intanto, in Francia il caldo e la festa dell'Ascensione ha riempito le spiagge e i villaggi costieri, facendo aumentare parallelamente anche i controlli di polizia. nel primo week end dopo il lungo blocco, Ovunque sono in vigore misure di prevenzione del contagio, dalle distanze minime all'uso delle mascherine, mentre sull'Atlantico gli agenti fanno applicare le regole che vietano di sedersi o sdraiarsi sulla sabbia.

Sulle coste liguri, in Italia, sono ammesse le nuotate e gli sport, ma è proibito stendersi al sole. Le spiagge attrezzate stanno posizionando i lettini aumentando la distanza di separazione, per evitare multe salate.

In Portogallo infine inizia la fase due della fase due, con la riapertura di bar, ristoranti e numerose categorie di commerci, mentre una ulteriore apertura è prevista a partire dal prossimo 6 giugno.