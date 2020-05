Covid-19, India: disoccupazione al 27%, una bomba pronta ad esplodere

Sono passati esattamente due mesi da quando il primo ministro indiano Narendra Modi ha citato il coronavirus per la prima volta, invitando tutti gli indiani 1, 3 miliardi di persone, a stare a casa dal 24 marzo.

Oggi il Paese è il più colpito dell'Asia con oltre 3000 morti a causa del coronavirus e nell'ultima comunicazione, una crescita record di nuovi contagi: oltre 5200 in 24 ore. I casi totali sono ormai oltre 96mila. Le più colpite sono le grandi città, Mumbai in primis: un terzo dei casi si registra nello stato occidentale di Maharashtra che ospita Mumbai appunto, seguito da Tamil Nadu, Gujarat e Delhi. Preoccupa la tenuta sanitaria del Paese che ha dedicato alla sanità non più dell'1,5 % del Pil e che conta circa 70mila posti di terapia intensiva. Tuttavia le previsioni più fosche immaginavano fino a mezzo milione di contagiati e, sebbene lo screening attraverso i test sia limitato, i numeri degli attuali positivi sembrano divergere dallo scenario più crudele.

Confinamento fino al 31 maggio, è la quarta proroga

Il confinamento, vista la drammaticità della situazione, è stato prolungato fino al 31 maggio: niente voli, niente scuole, soprattutto niente lavoro.

Si stima ormai che il tasso di disoccupazione sia salito al 27 %, in India dal 2006 al 2016 210 milioni sono uscite dalla povertà in un baleno tutti i progressi potrebbero essere cancellati. Secondo le previsioni il Pil cadrà del 10 % a fine anno.

Centinaia di migliaia di lavoratori in nero (si stima che l'economia informale impieghi l'80 % dei lavoratori) in un Paese in cui i diritti sono per pochi, hanno lasciato le grandi città per tornare a casa in aree rurali in una sorta di esodo biblico, una bomba sociale pronta ad esplodere. Parliamo di migranti interni: 16 di loro sono anche morti travolti da un treno mentre camminavano lungo i binari per tornare a casa. Una volta rientrati, inoltre, sono stati guardati con sospetto per la paura del contagio.