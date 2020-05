Vi sveliamo la strategia anti coronavirus in Svezia

Con un misto di invidia e orrore, metà del mondo ha guardato la Svezia per un mese e mezzo, invece di limitare la sua popolazione, ha deciso di utilizzare un'altra strategia, basata sulla responsabilità individuale e "l'immunizzazione del gregge", lasciando che il Il virus si diffonda, evitando servizi di rianimazione saturi, fino a quando la maggior parte della popolazione non verrà immunizzata.

L'epidemiologo Anders Tegnell trasformato in una celebrità parla alla stampa. CLAUDIO BRESCIANI/AFP Alberto

I loro vicini nordici li guardano con orrore. La Danimarca, la Norvegia e la Finlandia sono riuscite a mantenere molto bassi i numeri delle vittime applicando forti restrizioni.

La Svezia, d'altra parte, è tra i paesi con il maggior numero di infezioni per milione di abitanti e ha anche il più alto numero di morti.

Tuttavia, l'OMS vede la Svezia come un possibile modello di come sarà una società "post COVID" se non vogliamo essere rinchiusi in modo permanente fino a quando tutti non potranno accedere al vaccino. "Ciò che ha fatto diversamente è che ha davvero confidato nella propria comunità per mettere in pratica il distanziamento sociale", ha aggiunto, aggiungendo che la Svezia ha messo in atto una "politica di salute pubblica molto forte".

Naturalmente, senza confinamento, la Svezia è il paese europeo che sta affrontando meglio la crisi dal punto di vista economico.

Il governo aumenta in popolarità

Sebbene il modello sia stato ampiamente criticato dai paesi vicini, da alcuni scienziati locali e in particolare dai paesi che hanno applicato regole di contenimento più rigorose, gli svedesi sono affascinati dal loro epidemiologo di stato, l'architetto della strategia, Anders Tegnell. Alcuni hanno persino tatuato i loro nomi e ci hanno dedicato una canzone rap.

Da parte sua ha dichiarato al quotidiano Aftonbladet che non sa se hanno preso la decisione giusta, che non è convinto della strategia e che stanno osservando con una lente d'ingrandimento l'evoluzione dell'epidemia nel caso in cui il metodo debba essere cambiato rapidamente.

L'esecutivo ha ottenuto il sostegno degli svedesi secondo alcuni sondaggi che confidano nella gestione del governo al 70% dal 43% all'inizio della crisi, riferisce Le Monde.

Va notato che sebbene gli svedesi non siano stati confinati, il team scientifico ha decretato la chiusura di alcuni locali, ha vietato riunioni di oltre 50 persone o visite a case di cura.

Anziani e disuguaglianza

Una delle principali aree scure della strategia è l'alto tasso di anziani deceduti in Svezia. Ci sono anche rapporti che suggeriscono che la malattia si sta diffondendo maggiormente nei quartieri più svantaggiati di Stoccolma, principalmente tra gli immigrati.

A Stoccolma, il 45% delle vittime viveva in una casa di cura.

Le autorità sanitarie sono state sorprese da questa esplosione di vittime e hanno promesso di indagare su ciò che è accaduto, ma è vero che, come ricorda Anders Tegnell, questa tragedia nelle case di cura si è verificata anche in paesi in cui è stato rinchiuso.

La strategia iniziale era basata sulla protezione degli anziani e non ha funzionato. Anche se il governo ha detto che il tempo di cercare i responsabili sarà dopo l'epidemia.

Curiosamente, uno studio rivela che più sono anziani, più supportano la strategia del governo

Distanza sociale, dal 1.347

C'è uno scherzo che circola sui social network ricordando a coloro che non conoscono i paesi nordici che la distanza sociale è praticamente innata.

Tuttavia abbiamo visto tutti le immagini di strade affollate, di bar e ristoranti pieni.

Molti svedesi e stranieri residenti sottolineano che una delle chiavi di questa strategia è che gli svedesi si fidano del loro governo, uno dei meno corrotti del mondo, e il governo si fida della popolazione.

niente confinamento, siamo svedesi!

Anche gli svedesi si fidano l'uno dell'altro.

Alcuni esperti avvertono che questo modello, se può essere considerato un certo successo, è difficilmente esportabile in paesi con tradizioni di stretto contatto sociale, dove i rapporti tra autorità e cittadini sono deteriorati o dove è più comune saltare norme, soprattutto se non vi è alcuna prospettiva di sanzioni.