Giovani che prendono l'aperitivo, famiglie che si godono la primavera nei parchi, gente a passeggio nei centri storici. Sembra che arrivino da Marte e non dalla Svezia le immagini dal Paese nordico, nei giorni in cui la maggior parte dei cittadini europei è blindata in casa.

La linea del governo svedese rimane quella della responsabilità individuale, con l'invito ad evitare assembramenti di più di 50 persone e visite nelle case di cura, e a privilegiare il telelavoro.

Scuole superiori e università sono chiuse, si fa lezione on line, ma gli esercizi commerciali rimangono aperti. E se agli ultrasettantenni è raccomandato di non uscire, la maggior parte della popolazione non sta rinunciando a far vita sociale.

Non mancano le polemiche dentro e fuori i confini contro un governo che non rivede ancora la sua linea, come ha fatto la Gran Bretagna. In un'intervista al quotidiano Dagens Nyheter, il premier Stefan Löfven ha ammesso che bisogna "prepararsi a migliaia di vittime". Per il leader socialdemocratico la crisi andrà avanti mesi e quindi "è importante avere disciplina", ad esempio lavarsi spesso le mani e non andare a trovare i parenti più anziani. Sulle restrizioni degli altri Paesi ha dichiarato: "Ognuno decide come procedere per il distanziamento sociale e per rafforzare il sistema sanitario. Noi lo facciamo in un modo diverso".

La Svezia, che conta 10milioni e 300mila abitanti, ha superato i 6400 contagi e i 370 morti, cifre nettamente superiori a quelle dei vicini nordici.