Coronavirus cancella l'Oktoberfest

Le limitazioni imposte dalla pandemia fanno altre vittime eccellenti. La tradizionale Oktoberfest, che ogni autunno in Baviera richiama a milioni gli appassionati bevitori di birra, non vedrà l'edizione 2020. Le prescrizioni da osservare sarebbero state troppe, tante da rendere impossibile lo svolgimento della kermesse, che per i bavaresi è tanto motivo d'orgoglio quanto risorsa economica locale.

"Abbiamo concordato sul fatto che il rischio sarebbe stato troppo alto. La decisione della amministrazione di Monaco ha il sostegno di tutti. Quest'anno non faremo l'Oktoberfest, è qualcosa di triste, ma è come altre cose accadute quest'anno, qualcosa di non ordinario. Così quest'anno putroppo non avremo il nostro festival", ha detto il premier bavarese Markus Soeder.

E non ci sarà nemmeno il celebre encierro di San Firmin, in Spagna, previsto nel mese di luglio, che per nove giorni richiama frotte di turisti e appassionati delle corse dei tori. Per il sindaco della città spagnola una decisione attesa, ma sempre triste.