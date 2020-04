Mentre questo lunedi' il numero delle vittime nel Regno Unito ha superato le 11.000 persone, il ministro degli esteri Dominic Raab ha affermato che non ci saranno questa settimana grandi cambiamenti nella strategia del governo.

Cosi' Rab: "L'esecutivo è unito nella sua determinazione e il nostro obiettivo è quello di sconfiggere il Coronavirus. Ci riusciremo. Non abbiamo ancora raggiunto il picco dei contagi e vi chiediamo quindi di continuare a seguire i consigli e e le indicazioni e di restare a casa. Adesso più che mai. Col fine di salvare vite e non gravare sul sistema sanitario nazionale. Non ci saranno per ora cambiamenti nella nostra strategia".

Questo lunedi' mattina altre 4300 persone erano risultate positive ai tamponi mentre il computo dei morti era aumentato di circa 717 persone in 24 ore. In tutto questo scarseggia anche nel Regno Unito il materiale sanitario e il personale medico continua a chiedere un aiuto per l'approvvigionamento.