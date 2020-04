Cina, primo giorno senza vittime

Per la prima volta dall'inizio della crisi, non si registra nessun nuovo caso di morte per coronavirus in Cina nelle ultime 24 ore.

Secondo i dati ufficiali pubblicati dalla Commissione nazionale per la sanità, nel paese ieri si sono contati 32 nuovi casi di positività ai test, e tutti sarebbero persone rientrate di recente dall'estero, alcune anche dall'Italia..

Attualmente, in Cina, dove la pandemia ha causato 3331 morti e 82.000 contagi, si registrano 1242 casi in trattamento sanitario, e 1033 casi asintomatici, che vengono mantenuti in isolamento e sotto costante osservazione clinica.

Nella classifica dei paesi col maggior numero di contagi ora la Cina è al sesto posto, dietro Usa, Spagna, Italia, Germania e Francia.