Coronavirus: anche la moglie di Trudeau contagiata

La moglie del premier canadese Trudeau è risultata positiva al coronavirus dopo essere rientrata da un viaggio a Londra. Ha lievi sintomi ed è in isolamento,

Anche il premier è stato posto in quarantena per 14 giorni, ma non è stato sottoposto al test, visto che non ha nessun sintomo. Continua a lavorare e presto parlerà ufficialmente ai suoi concittadini.

Le persone che sono state in contatto con Sophie Gregoire Trudeau sono in queste ore poste in quarantena come prevede il protocollo, cosa che non accade a chi ha avuto contatti con il premier.

In Canada sono un centinaio i casi di Covid-19. Le autorità raccomandano di seguire le indicazioni per evitare la diffusione del virus.