Il Regno Unito ancora flagellato dalle alluvioni

Inghilterra settentrionale e Galles, già flagellate dalle inondazioni, si preparano a un nuovo incubo con l'avvicinarsi della tempesta Jorge, che colpirà il loro territorio in questo fine settimana.

Si tratta della terza alluvione ad abbattersi sulla regione in meo di un mese: le aree inondate dovranno sopportare almeno altri 10 giorni di forti disagi, ma in alcune zone, già nella notte tra giovedì e venerdì, l'acqua ha iniziato a circondare le case costringendo i residenti a evacuare.

"L'acqua ha preso a salire attraverso gli scarichi nel vicolo sul retro del giardino - ha raccontato Michael Curtis, un residente di Snaith, nello Yorkshire - e poi gradualmente nel corso della giornata. All'ora del tè, già grondava dal cancello sul retro e alle 5:00 di stamattina aveva praticamente circondato casa".

Il vento può raggiungere i 70 mph, e la pioggia gli 80 mm, e i residenti si stanno preparando al meglio per affrontare un nuovo possibile disastro. A Snaith, i volontari della curia locale e la protezione civile hanno allestito rifugi e punti di ascoltoe di raccolta per andare in soccorso a sfollati e cittadini in difficoltà.

"Abbiamo molti volontari qui" racconta la reverendaDianne Ryan. "Abbiamo allestito un rifugio per le persone che sono state evacuate dalle case e anche per raccogliere donazioni. Quindi abbiamo molto cibo qui, abbiamo vestiti per le persone che sono uscite dalle loro case con indosso soltanto i vestiti che portavano in quel momento. E abbiamo biancheria e lenzuola pulite, abbiamo fatto dormire qui parecchie persone".

A vedersela brutta sono soprattutto coloro che vivono lungo il fiume Severn, in particolar modo nelle città vicine alle barriere di Ironbridge, nello Shropshire, che sono state travolte dalla pioggia di le autorità li hanno avvisati che potrebbero finire per una settimana in una lotta impari con l'aqua esondata.