Brexit, ultimo atto

Alla fine la Brexit c'è stata anche si dorvà ancora negoiare per decidere in quali termini avverrà il divorzio, se cioè in maniera "hard" con un'uscita senza accordo, oppure in modo più soft e concordato.

Stefan Grobe da Bruxelles ci racconta questa settimana in State of the Union la fine di un'era. Dopo quasi 50 anni il Regno Unito lascia e balla da solo.

È stato un dibattito a tratti toccante qui al parlamento europeo prima che i partecipanti votassero a larghissima maggioranza per un addio. Alcuni deputati britannici erano eccitati. Fra questo lo stesso signor Brexit, Nigel Farage. Ma non tutti gli eurodeputati britannici erano contenti, anzi.Abbiamo incontrato Richard Corbett uno dei decani fra gli europarlamentari del Regno Unito.

Una cooperazione che certamente non vuole il Brexit Party che potrebbe anzi ottenere un'ennesima vittoria in questo ambito.