Chicago: per gli animali del Brookfield Zoo è arrivato Natale

Per gli ospiti del Brookfield Zoo, vicino a Chicago, è arrivato il Natale. Gli operatori dello zoo hanno riadattato gli alberi natalizi a uso e consumo degli animali. Hudson, uno degli orsi polari del parco, ha ricevuto un albero decorato con pesce e una varietà di verdure fresche, tra cui un cespo di lattuga che fungeva da stella. Whirl, una tigre dell'Amur, ha giocato con un albero capovolto adornato con pezzi di carne. Giochi e divertimento anche per il branco di renne e bisonti, che hanno utilizzato gli alberi per strofinarsi.

