Libano: gli scontri urbani più gravi dall'inizio della crisi

I manifestanti chiedono un governo tecnico che risolva la grave crisi economica. Lo stato, dalla complessa trama multiconfessionale, è sull'orlo del fallimento, con il 150 per cento di debito pubblico, in buona partte verso l'estero.

