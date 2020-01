L'annuncio a sorpresa è arrivato subito dopo il discorso di Vladimir Putin sullo Stato della Nazione. Il primo ministro Dmitrij Medvedev e l'intero governo hanno rassegnato le dimissioni per consentire al presidente di realizzare le modifiche alla Costituzione annunciate poco prima.

Putin ha proposto di affidare più poteri alla Duma: la riforma prevede che sia il Parlamento russo a nominare pimo ministro, vice-premier e ministri. La parola passa ora ai cittadini russi: il nuovo sistema, infatti, sarà sottoposto a un referendum nazionale. La riforma, ha spiegato Medveded, avrà effetti sull'equilibrio dei poteri esecutivo, legislativo e giudiziario.

Lotta alla povertà e iniziative per aumentare il livello di natalità sono state due delle principali questioni interne affrontate dal presidente russo: Putin ha promesso più risorse per scuola e sanità pubblica e aiuti alle famiglie per incoraggiarle e ad avere più figli.

Poco lo spazio dedicato da Putin ai temi internazionali. Il leader russo si è limitato a sottolineare il ruolo autorevole che il Paese è stato in grado di ritagliarsi.

"Non stiamo minacciando nessuno e non stiamo cercando di imporre la nostra volontà - ha detto Putin nel suo discorso -. Allo stesso tempo, posso assicurare che è stato fatto tutto il necessario per rafforzare la sicurezza nazionale. Nella corsa agli armamenti non siamo secondi a nessuno. Al contrario, sono gli altri Paesi che devono ancora dotarsi di armi che la Russia possiede già"