Maxioperazione antiterrorismo in Germania

Maxi blitz antiterrorismo in Germania. La polizia ha colpito alcune cellule cecene in quattro Lander, sospettate di architettare uno o più attacchi terroristici. Ipotesi confermata - secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine - da alcune evidenze raccolte dai cellulari degli arrestati. Il procuratore generale di Berlino, titolare delle indagini, ha comunque escluso qualsiasi rischio concreto.

